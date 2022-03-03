Universal Pictures, Sony Pictures та Paramount Pictures припиняють випуск своїх фільмів у кінотеатрах Росії

Universal Pictures, Sony Pictures та Paramount Pictures припиняють випуск своїх фільмів у кінотеатрах Росії

Голлівудські кіностудії підтримали Україну.

Компанія B&H Film Distribution, як офіційний представник голлівудських студій Universal Pictures, Sony Pictures та Paramount Pictures в Україні, заявила, що після повномасштабного військового вторгнення Росії на територію нашої держави, ці студії припиняють прокат своїх фільмів на території країни-агресорки.

"Морбіус", "Загублене місто", "Їжак Сонік 2", "Белфаст" та інші проєкти цих студій наразі не з’являться в російських кінотеатрах.

B&H Film Distribution підтримує цілісність, незалежність та свободу України!