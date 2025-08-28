- Дата публікації
Упала і зламала туфлю: з Енн Гетевей стався нещасний випадок на зніманнях "Диявол носить Prada 2"
Акторка впала зі сходів, але повела себе як професіоналка і не влаштовувала драми, а просто повернулася до роботи.
У Нью-Йорку тривають знімання фільму «Диявол носить Prada 2» і акторка Енн Гетевей знову опинилася під прицілом папараці. Але цього разу всі обговорюють не вбрання зірки, а нещасний випадок, що з нею стався.
Під час однієї зі сцен, коли Енн мала вийти з будівлі з бутербродом у руці, вона спускалася сходами й упала. Цей момент, схоже, не був продуманий сценаристами — акторка справді впала, спіткнувшись, через що зламала підбор на босоніжках. Цей неприємний інцидент потрапив на відео, яке ви можете побачити нижче.
Команда одразу ж підбігла до Гетевей, щоб допомогти, але акторка як справжня професіоналка: підвелася, показала, що з нею все гаразд і продовжила роботу.
А щодо образу акторки — то це новинка, яку ми раніше не бачили. Енн була одягнена в картатий лонгслів і чорну спідницю зі складками. Також на ній були окуляри з жовтими лінзами, кілька прикрас, на плечі сумка від Coach, а також босоніжки з пряжками, які це падіння не пережили.