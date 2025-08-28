ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
1 хв

Упала і зламала туфлю: з Енн Гетевей стався нещасний випадок на зніманнях "Диявол носить Prada 2"

Акторка впала зі сходів, але повела себе як професіоналка і не влаштовувала драми, а просто повернулася до роботи.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Getty Images

У Нью-Йорку тривають знімання фільму «Диявол носить Prada 2» і акторка Енн Гетевей знову опинилася під прицілом папараці. Але цього разу всі обговорюють не вбрання зірки, а нещасний випадок, що з нею стався.

Під час однієї зі сцен, коли Енн мала вийти з будівлі з бутербродом у руці, вона спускалася сходами й упала. Цей момент, схоже, не був продуманий сценаристами — акторка справді впала, спіткнувшись, через що зламала підбор на босоніжках. Цей неприємний інцидент потрапив на відео, яке ви можете побачити нижче.

Команда одразу ж підбігла до Гетевей, щоб допомогти, але акторка як справжня професіоналка: підвелася, показала, що з нею все гаразд і продовжила роботу.

А щодо образу акторки — то це новинка, яку ми раніше не бачили. Енн була одягнена в картатий лонгслів і чорну спідницю зі складками. Також на ній були окуляри з жовтими лінзами, кілька прикрас, на плечі сумка від Coach, а також босоніжки з пряжками, які це падіння не пережили.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
172
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie