Упала і зламала туфлю: з Енн Гетевей стався нещасний випадок на зніманнях "Диявол носить Prada 2"

Енн Гетевей / © Getty Images

У Нью-Йорку тривають знімання фільму «Диявол носить Prada 2» і акторка Енн Гетевей знову опинилася під прицілом папараці. Але цього разу всі обговорюють не вбрання зірки, а нещасний випадок, що з нею стався.

Під час однієї зі сцен, коли Енн мала вийти з будівлі з бутербродом у руці, вона спускалася сходами й упала. Цей момент, схоже, не був продуманий сценаристами — акторка справді впала, спіткнувшись, через що зламала підбор на босоніжках. Цей неприємний інцидент потрапив на відео, яке ви можете побачити нижче.

Команда одразу ж підбігла до Гетевей, щоб допомогти, але акторка як справжня професіоналка: підвелася, показала, що з нею все гаразд і продовжила роботу.

А щодо образу акторки — то це новинка, яку ми раніше не бачили. Енн була одягнена в картатий лонгслів і чорну спідницю зі складками. Також на ній були окуляри з жовтими лінзами, кілька прикрас, на плечі сумка від Coach, а також босоніжки з пряжками, які це падіння не пережили.