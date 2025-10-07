ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
538
2 хв

Уперше після розлучення: Дженніфер Лопес вийшла у світ із колишнім чоловіком Беном Аффлеком

Вони були однією з найкрасивіших пар Голлівуду, але їхній роман, на жаль, не став щасливим.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек

Дженніфер Лопес, Бен Аффлек і Тонатіу / © Associated Press

У Нью-Йорку відбулася прем’єра фільму «Поцілунок жінки-павука», в якому Дженніфер Лопес виконала головну роль. Продюсуванням фільму займалася компанія Artists Equity, що належить її колишньому чоловіку Бену Аффлеку. Саме тому в день прем’єри Лопес і Аффлек вийшли разом на червону доріжку.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / © Associated Press

Попри гучне розлучення, після якого вони ділили нерухомість, пара позувала на публіці обійнявшись і навіть мило базікала.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / © Associated Press

Лопес мала приголомшливий вигляд, адже її сукня була ефектною і відображала її кіношний персонаж.

Вбрання було від бренду Harris Reed з колекції весна-літо 2026 і виконане з тканини в квітковий принт, а доповнював сукню чорний корсет незвичайної форми.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Аффлек одягнувся як зазвичай — поєднав класичний темно-синій костюм і білу сорочку.

Дженніфер Лопес, Бен Аффлек і Тонатіу / © Associated Press

Дженніфер Лопес, Бен Аффлек і Тонатіу / © Associated Press

Також на червоній доріжці з’явилися діти Лопес — близнята Емма і Макс. Вони прийшли підтримати матір.

Дженніфер Лопес та її діти / © Associated Press

Дженніфер Лопес та її діти / © Associated Press

Перед показом Лопес представила фільм і подякувала колишньому чоловікові, сказавши: «Величезне дякую, дякую всім, хто був тут сьогодні ввечері. Спасибі, Бене. Цей фільм не був би знятий без Бена і без Artist Equity».

Нагадаємо, що Дженніфер і Бен були заручені ще 2003 року, але розійшлися і возз’єдналися через 18 років. 2022 року пара таємно одружилася в Лас-Вегасі. У серпні минулого року Лопес подала на розлучення, в якому датою розставання вказано 26 квітня.

Уперше розлучення Лопес прокоментувала зовсім нещодавно. За кілька днів до заходів у Нью-Йорку вона відверто розповіла в програмі CBS News Sunday Morning про те, як було знімати мюзикл на тлі її особистого горя.

«Це був справді важкий час», — зізналася вона. «Кожен момент на знімальному майданчику, кожен момент, коли я грала цю роль, я була такою щасливою, а потім, удома, все було не так весело. І я думала: „Ну, ви розумієте: як мені з цим змиритися?“»»

Розкішні образи Дженніфер Лопес (30 фото)

538
