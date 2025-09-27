Уперше показала ніжну сукню: Лана Дель Рей опублікувала фото зі свого весілля

Лана Дель Рей / @honeymoon

Реклама

Співачка Лана Дель Рей опублікувала в Instagram серію архівних фото з весілля з Джеремі Дюфреном на честь їхньої першої річниці шлюбу. Раніше вона показувала лише кілька знімків з церемонії та свята.

Лана Дель Рей / @honeymoon

Тепер же можна роздивитися весільну сукню співачки, а також її зачіску, хоча більшість фотографій і були чорно-білими.

Лана Дель Рей / @honeymoon

Вбрання Лани було лаконічним і романтичним — це довга біла сукня з опущеною лінією плеча і пишною атласною спідницею.

Реклама

Лана Дель Рей / @honeymoon

Ліф сукні був мереживним, з воланами і драпуванням.

Лана Дель Рей / @honeymoon

А ось волосся вона прикрасила батами з блакитною стрічкою.

Лана Дель Рей / @honeymoon

Нагадаємо, Лана Дель Рей і організатор турів у компанії Arthur’s Air Boat Tours Джеремі Дюфрен познайомилися чотири роки тому, коли співачка користувалася його послугами гіда. Про їхній роман стало відомо в серпні минулого року, а за місяць відбулося їхнє таємне весілля в Луїзіані. Раніше Дюфрен уже був одружений, у нього двоє дітей, а ось для Даль Рель це перший шлюб.