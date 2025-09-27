ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
1 хв

Уперше показала ніжну сукню: Лана Дель Рей опублікувала фото зі свого весілля

Її вбрання було ніжним і трохи ретро, чим відрізнялося від весільних образів інших знаменитостей.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лана Дель Рей / @honeymoon

Лана Дель Рей / @honeymoon

Співачка Лана Дель Рей опублікувала в Instagram серію архівних фото з весілля з Джеремі Дюфреном на честь їхньої першої річниці шлюбу. Раніше вона показувала лише кілька знімків з церемонії та свята.

Лана Дель Рей / @honeymoon

Лана Дель Рей / @honeymoon

Тепер же можна роздивитися весільну сукню співачки, а також її зачіску, хоча більшість фотографій і були чорно-білими.

Лана Дель Рей / @honeymoon

Лана Дель Рей / @honeymoon

Вбрання Лани було лаконічним і романтичним — це довга біла сукня з опущеною лінією плеча і пишною атласною спідницею.

Лана Дель Рей / @honeymoon

Лана Дель Рей / @honeymoon

Ліф сукні був мереживним, з воланами і драпуванням.

Лана Дель Рей / @honeymoon

Лана Дель Рей / @honeymoon

А ось волосся вона прикрасила батами з блакитною стрічкою.

Лана Дель Рей / @honeymoon

Лана Дель Рей / @honeymoon

Нагадаємо, Лана Дель Рей і організатор турів у компанії Arthur’s Air Boat Tours Джеремі Дюфрен познайомилися чотири роки тому, коли співачка користувалася його послугами гіда. Про їхній роман стало відомо в серпні минулого року, а за місяць відбулося їхнє таємне весілля в Луїзіані. Раніше Дюфрен уже був одружений, у нього двоє дітей, а ось для Даль Рель це перший шлюб.

Лана Дель Рей / @honeymoon

Лана Дель Рей / @honeymoon

Дата публікації
Кількість переглядів
286
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie