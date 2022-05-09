Урок історії вдався: на пропагандистському каналі РФ Бонні та Клайда записали у фронтовики

Знімок продемонстрували на екрані під пісню "Якби не було війни".

9 травня у Росії на головному пропагандистському "Першому каналі" відбувся традиційний концерт під назвою "Уроки історії", під час якого улюбленці Кремля співали старі радянські пісні. Під час виступів усіх артистів, на сцені було багато танцюристів у формі, а на величезному екрані за їхньою спиною демонструвалися чорно-білі фотографії, які, мабуть, мали зображати радянських громадян, яких розлучила Друга світова війна.

Співачка Зара / Первый канал

Однак під час виступу співачки Зари на екрані показали знамениту на весь світ пару американських грабіжників Бонні та Клайда, які були вбиті ще до початку Другої світової війни та на іншому континенті.

Співачка Зара / Первый канал

Співачка Зара / Первый канал

Страница Wikipedia

Урок історії вдався!

Читайте також: