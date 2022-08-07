Усамітнитися не вдалося: Періс Гілтон та її чоловіка сфотографували папараці за вечерею на балконі

Пару сфотографували папараці на балконі їхнього номера в готелі в Портофіно, коли вони їли. Останні кілька тижнів подружжя насолоджувалося відпочинком у Європі, а на початку цього тижня приїхало на озеро Комо, до Італії.

Періс Гілтон насолоджувалася вечерею на свіжому повітрі у компанії Картера. Вона була одягнена у чорний топ та вільного крою штани у леопардовий принт. Волосся зірка зібрала в скромний пучок, а на обличчі у неї були великі сонцезахисні окуляри. Її чоловік був одягнений у чорну футболку та білі шорти.

Пара не надавала уваги тому, що їх фотографують папараці.

Картер Реум та Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Періс Гілтон пов'язали на руку стрічку у кольорах українського прапора на підтримку України.

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