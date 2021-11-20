Усі дуже стильні: актори серіалу "Пліткарка" на вечірці у Нью-Йорку

Знаменитості відсвяткували продовження на гламурному заході.

Хоча раніше творці серіалу "Пліткарка" заявляли, що в перший сезон увійде лише 10 серій, але після прем'єри, яка відбулася на HBO Max 8 липня, стало відомо, що складатися нове шоу буде насправді з 12 епізодів і окрім того, його розділять на дві частини.

Перші шість серій глядачі побачили ще влітку, а другі шість стартують 25 листопада. Попри те, що рейтинг оригінальної версії "Пліткарки", яка вийшла ще 2007 року, нова версія перестрибнути не змогла, у вересні також заявили, що серіал продовжили на другий сезон, а в жовтні представили новий трейлер.

У четвер в Нью-Йорку відбулася вечірка з приводу старту другої частини першого сезону, яку звичайно ж відвідали і актори, які зіграли головні ролі.

Емілі Елін Лінд, Ціон Морено, Джордан Александер / Associated Press

Ціон Морено / Associated Press

Джордан Александер / Associated Press

Зірки серіалу "Пліткарка" / Associated Press

Елі Браун / Associated Press

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