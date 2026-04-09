Усі дивилися на Ніколь Кідман: акторка у сміливому образі з прозорою спідницею прийшла на прем’єру

58-річна Ніколь Кідман привернула багато уваги на нью-йоркській прем’єрі мінісеріалу «У Марго проблеми з грошима». Акторка знову стала головною зіркою червоної доріжки, затьмаривши усіх інших гостей заходу, завдяки сміливому, але водночас цікавому вбранню.

Вона постала на червоній доріжці у сенсаційному ансамблі від бренду Schiaparelli з колекції осінь-зима 2026. Вбрання складалося з обтислих світшоту на блискавці та спідниці із чорного трикотажу і візерунком «лускою», з білою смугою, спереду та ззаду по центру.

Прозорі частини на цьому костюмі привертали особливу увагу і створювали ефект «вау» та демонстрували фігуру зірки.

Доповнила цей лук вона чорними туфлями з ремінцями та відкритими пальцями від Gianvito Rossi, срібним годинником від Omega у дизайні унісекс, а також гламурними коштовностями з діамантами.

Цей образ Ніколь доповнила макіяжем та зібраним у високу зачіску волоссям, яке трохи хаотично спадало на її обличчі.

У серіалі у Кідман, як не дивно, не головна роль. Історія буде зосереджена навколо молодої дівчини на ім’я Марго, яку зіграла Ель Феннінг. Акторка також вийшла на червону доріжку і позувала з Кідман, але обрала для заходу маскулінний костюм від Givenchy з колекції осінь-зима 2026.

Серіал є екранізацією роману Руфі Торп і у ньому також зіграє ще одна суперзірка — акторка Мішель Пфайффер.

