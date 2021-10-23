Усі шаленіють від неї: що відомо про незвичайну золоту прикрасу Анджеліни Джолі

Усі шаленіють від неї: що відомо про незвичайну золоту прикрасу Анджеліни Джолі

Прикраса акторки захопила багатьох, тому ми спробували дізнатися її вартість та ім'я дизайнера.

Після появи Анджеліни Джолі на червоній доріжці фільму "Вічні" минулого тижня світ не вщухає — усі продовжують обговорювати підрослих дітей зірки і її неймовірний образ у вбранні від Balmain. Тоді акторка доповнила вбрання туфлями-човниками і масивними золотими прикрасами, але найбільше в її образі привертала увагу незвичайна прикраса на підборідді.

Анджеліна Джолі / Associated Press

Виявляється, авторкою такої каффи є американська ювелірка Ніна Беренато. Прикраса єдине в своєму роді, її вартість — 50 доларів.

Зроблена каффа з 14-каратного золота і має стандартний розмір, але, як написано на сайті Ніни, золото досить м'яке, тому дозволяє підлаштувати каффу під свої вигини обличчя. Прикраса фіксується в роті за губою і притискається до нижньої частини підборіддя.

Анджеліна Джолі / Associated Press

Ідея створення таких лаконічних прикрас для обличчя прийшла дівчині 2019 року, тоді їй замовили створити 10 золотих масок для двох кліпів Бейонсе Spirit and Black is King.

Фрагмент з кліпу Бейонсе Spirit / скриншот з відео

Також зауважимо, що поява Джолі на доріжці в металевому аксесуарі не єдиний випадок. 2019 року акторка вийшла на червону доріжку в металевому корсеті виготовленому на замовлення ювеліром Сабіною Ремер.

Анджеліна Джолі / Associated Press

Корсет став доповненням до розкішної сукні Анджеліни, створеної брендом Ralph & Russo. Процес створення Сабіна показала в Instagram.

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