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Усі шаленіють від неї: що відомо про незвичайну золоту прикрасу Анджеліни Джолі

Усі шаленіють від неї: що відомо про незвичайну золоту прикрасу Анджеліни Джолі

Анджеліна Джолі / Getty Images

Прикраса акторки захопила багатьох, тому ми спробували дізнатися її вартість та ім'я дизайнера.

Після появи Анджеліни Джолі на червоній доріжці фільму "Вічні" минулого тижня світ не вщухає — усі продовжують обговорювати підрослих дітей зірки і її неймовірний образ у вбранні від Balmain. Тоді акторка доповнила вбрання туфлями-човниками і масивними золотими прикрасами, але найбільше в її образі привертала увагу незвичайна прикраса на підборідді.

Анджеліна Джолі / © Associated Press
Анджеліна Джолі / Associated Press

Виявляється, авторкою такої каффи є американська ювелірка Ніна Беренато. Прикраса єдине в своєму роді, її вартість — 50 доларів.

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Зроблена каффа з 14-каратного золота і має стандартний розмір, але, як написано на сайті Ніни, золото досить м'яке, тому дозволяє підлаштувати каффу під свої вигини обличчя. Прикраса фіксується в роті за губою і притискається до нижньої частини підборіддя.

Анджеліна Джолі / © Associated Press
Анджеліна Джолі / Associated Press

Ідея створення таких лаконічних прикрас для обличчя прийшла дівчині 2019 року, тоді їй замовили створити 10 золотих масок для двох кліпів Бейонсе Spirit and Black is King.

Фрагмент з кліпу Бейонсе Spirit / © скриншот з відео
Фрагмент з кліпу Бейонсе Spirit / скриншот з відео

Також зауважимо, що поява Джолі на доріжці в металевому аксесуарі не єдиний випадок. 2019 року акторка вийшла на червону доріжку в металевому корсеті виготовленому на замовлення ювеліром Сабіною Ремер.

Анджеліна Джолі / © Associated Press
Анджеліна Джолі / Associated Press

Корсет став доповненням до розкішної сукні Анджеліни, створеної брендом Ralph & Russo. Процес створення Сабіна показала в Instagram.

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