Усі в зборі: на зніманнях нового "Сексу і міста" знову з'явився актор, який грав коханого Керрі

Фотографи зафіксували акторок сиквела "Сексу і міста" разом, коли Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон, Крістін Девіс та Саріта Чоудгурі знімалися в одній сцені.

Однак був ще один герой, який не міг залишитися непоміченим - актор Джон Корбетт, який в оригінальному серіалі та повнометражних фільмах виконував роль Ейдана Шоу - власника меблевого магазину, в якого Керрі Бредшоу була закохана, але їхні стосунки завершилися через її зраду та небажання виходити за нього заміж.

Нещодавно стало відомо, що в другому сезоні "І просто так..." ми знову побачимо Корбетта, але інші подробиці поки що невідомі, як і те, чи відновиться роман Керрі та Ейдана. Але, судячи з нових фото, він чудово проводитиме час із подругами головної героїні. За сюжетом цієї серії вони всі пішли до ресторану. На Керрі була м'ята максісукня, жакет з яскравими ґудзиками та босоніжки у колір сукні, лук акторки доповнювала чорна сумка-мішок з розшитими на ній різнокольоровими квітами.

Знімання серіалу "І просто так..." / Фото: Getty Images

Шарлотта одягла синю сукню, яку доповнила нюдовими туфлями та сумкою, Міранда була в яскравій сукні з довгими рукавами, а ось Сіма в чорному топі на одне плече та штанах.

Знімання серіалу "І просто так..." / Фото: Getty Images

Дуже здивував персонаж Ейдана оскільки він був а чорних сонцезахисних окулярах і з сигаретою в роті, а в серіалі "Секс і місто" цей герой виступав за здоровий спосіб життя і змушував Керрі кинути курити.

Знімання серіалу "І просто так..." / Фото: Getty Images

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