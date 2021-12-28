Усі знову шоковані: у новому "Сексі і місті" вперше назвали повне ім'я Керрі Бредшоу

Зверніть увагу, що текст містить спойлери на новий серіал "І просто так…".

Творці сиквела серіалу "Секс і місто", перша серія якого вийшла 9 грудня, продовжують дивувати глядачів новими подробицями життів головних персонажів. І якщо у канонічному серіалі шанувальники дізналися справжнє ім'я Супермена наприкінці останнього сезону, то у новому шоу "І просто так..." нас шокують кожним новим епізодом.

Отже, у четвертій серії серіалу глядачі дізналися, що Керрі — це не повне ім'я головної героїні, адже вона насправді Керолайн. Виявляється, ім'я, яке глядачі чули ще від 1998 року – лише скорочення. Саме Керолайн називає героїню серіалу продавець у магазині, куди вона зайшла по каву вранці. За сюжетом серіалу чоловік у крамниці дуже давно знає Керрі, тому йому відома ця маленька деталь її біографії, яку сценаристи приховували від шанувальників.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Також нагадаємо, що ще під час першого епізоду серіалу глядачам показали надзвичайно несподіваний сюжетний поворот: чоловік Керрі, Супермен, якого грає актор Кріс Нот, помер від раптового серцевого нападу під час тренування на тренажері Peloton. Після цього у бренду стався обвал акцій, і вони змушені були записати нове відео, в якому обіграли ситуацію зі смертю персонажа на їхньому тренажері. Проте через звинувачення Кріса Нота у сексуальних домаганнях Peloton видалили відео з ним зі своїх аккаунтів.

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