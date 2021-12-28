Усі знову шоковані: у новому "Сексі і місті" вперше назвали повне ім'я Керрі Бредшоу

Зверніть увагу, що текст містить спойлери на новий серіал "І просто так…".
Творці сиквела серіалу "Секс і місто", перша серія якого вийшла 9 грудня, продовжують дивувати глядачів новими подробицями життів головних персонажів. І якщо у канонічному серіалі шанувальники дізналися справжнє ім'я Супермена наприкінці останнього сезону, то у новому шоу "І просто так..." нас шокують кожним новим епізодом.
Отже, у четвертій серії серіалу глядачі дізналися, що Керрі — це не повне ім'я головної героїні, адже вона насправді Керолайн. Виявляється, ім'я, яке глядачі чули ще від 1998 року – лише скорочення. Саме Керолайн називає героїню серіалу продавець у магазині, куди вона зайшла по каву вранці. За сюжетом серіалу чоловік у крамниці дуже давно знає Керрі, тому йому відома ця маленька деталь її біографії, яку сценаристи приховували від шанувальників.
Також нагадаємо, що ще під час першого епізоду серіалу глядачам показали надзвичайно несподіваний сюжетний поворот: чоловік Керрі, Супермен, якого грає актор Кріс Нот, помер від раптового серцевого нападу під час тренування на тренажері Peloton. Після цього у бренду стався обвал акцій, і вони змушені були записати нове відео, в якому обіграли ситуацію зі смертю персонажа на їхньому тренажері. Проте через звинувачення Кріса Нота у сексуальних домаганнях Peloton видалили відео з ним зі своїх аккаунтів.
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