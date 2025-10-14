Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

31-річна модель, інфлуенсер і наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес, якій він нещодавно освідчився після 9 років стосунків і підніс каблучку з величезним діамантом, поділилася в Instagram серією нових фото з Парижа. До столиці Франції вона прилітала лише на 8 годин — спеціально, щоб відвідати показ Balenciaga в рамках Тижня моди, який відбувся минулої ночі.

Дівчина позувала в молочному костюмі, що складався з укороченого приталеного жакета і обтислої спідниці міді. Акцентом вбрання стали золоті ґудзики на жакеті і по всій довжині спідниці ззаду.

Свій образ Джорджина доповнила молочною сумкою Hermes Birkin з крокодилячої шкіри і, звісно, каблучками з величезними діамантами, якими зірка хизується за першої-ліпшої нагоди.

Однак увагу шанувальників пари Родрігес-Роналду привернуло не вбрання дівчини, а її поза — вона поклала руки на живіт — у коментарях під фото вони знову припустили, що наречена футболіста вагітна. А також на відео, яке вона додала до публікації, вони розгледіли навіть кругленький живіт.

Зазначимо, пара вже виховує п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — Джорджина є біологічною матір’ю.

А раніше — під час появи Родрігес на благодійному вечорі в Нью-Йорку — шанувальники вже помічали кругленький живіт дівчини, одягненої тоді в чорну обтислу сукню.