Уся сім’я зібралася: Розі Гантінгтон-Вайтлі з дітьми і Джейсоном Стейтемом вирушила на відпочинок

38-річна британська супермодель і екс«ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі - опублікувала у своєму Instagram фотографії, зроблені на відпочинку, куди вона вирушила з дітьми — 8-річним сином Джеком Оскаром і трирічною донькою Ізабеллою Джеймс, а також зі своїм коханим — 58-річним актором Джейсоном Стейтемом.

На одному з фото модель позувала біля басейну в бікіні з анімалістичним принтом і в панамі.

Джек був зображений у масці для снорклінгу, а також він продемонстрував стійку на голові прямо на яхті.

З донькою Розі сфотографована зі спини — як відомо, модель не показує обличчя своїх дітей, як і багато інших селебріті.

А з Джейсоном вони зробили спільне селфі.

Зазначимо, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем познайомилися 2010 року на музичному фестивалі Coachella, між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися, незважаючи на 20-річну різницю у віці. У січні 2016-го пара оголосила про свої заручини — актор подарував моделі каблучку з діамантом у 5 каратів. Весілля довелося відкласти, адже Розі завагітніла. До сих пір пара так і не узаконила офіційно свої стосунки.

Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі показала своїх молодших брата і сестру. Її 35-річний брат Тобі одружився. Весілля відбулося в Парижі, і на нього зібралася вся сім’я топмоделі.

