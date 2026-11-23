Вікторія Бекхем із чоловіком Девідом та сестрою Луїзою / © Instagram Вікторії Бекхем

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52-річна Вікторія Бекхем поділилася зі своїми підписниками в Instagram сімейними знімками з нагоди особливої події. Дизайнерка опублікувала фотографії зі святкування 50-річчя своєї молодшої сестри Луїзи Адамс.

Святкування 50-річчя Луїзи Адамс — сестри Вікторії Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

На чорно-білих фото позували Девід і Вікторія Бекхеми, їхні діти — донька Гарпер і син Ромео з його дівчиною, іменинниця Луїза з чоловіком, а також батьки Вікторії — Ентоні та Жаклін Адамс.

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Вікторія Бекхем із чоловіком Девідом та сестрою Луїзою / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем із чоловіком Девідом та сестрою Луїзою / © Instagram Вікторії Бекхем

Ромео Бекхем із дівчиною / © Instagram Вікторії Бекхем

Ентоні та Жаклін Адамси / © Instagram Вікторії Бекхем

Усі були вбрані у святковому стилі, а сестри, судячи з усього, були в сукнях від бренду Вікторії Бекхем.

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Вікторія Бекхем із сестрою Луїзою / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем із чоловіком та донькою / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем із сином Ромео / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем із сестрою Луїзою / © Instagram Вікторії Бекхем

Зазначимо, Луїза Адамс — молодша сестра Вікторії. Незважаючи на те, що вона не так часто опиняється в центрі уваги преси, родички підтримують тісні стосунки. Вікторія нерідко ділиться сімейними моментами в соціальних мережах і вітає близьких з важливими подіями.

Нагадаємо, раніше Девід і Вікторія підтримали свого сина Ромео на кінопрем’єрі.

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