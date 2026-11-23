- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 256
- Час на прочитання
- 1 хв
Уся родина зібралася: Вікторія Бекхем опублікувала фото зі святкування 50-річчя своєї молодшої сестри
Зірка опублікувала серію сімейних фото.
52-річна Вікторія Бекхем поділилася зі своїми підписниками в Instagram сімейними знімками з нагоди особливої події. Дизайнерка опублікувала фотографії зі святкування 50-річчя своєї молодшої сестри Луїзи Адамс.
На чорно-білих фото позували Девід і Вікторія Бекхеми, їхні діти — донька Гарпер і син Ромео з його дівчиною, іменинниця Луїза з чоловіком, а також батьки Вікторії — Ентоні та Жаклін Адамс.
Усі були вбрані у святковому стилі, а сестри, судячи з усього, були в сукнях від бренду Вікторії Бекхем.
Зазначимо, Луїза Адамс — молодша сестра Вікторії. Незважаючи на те, що вона не так часто опиняється в центрі уваги преси, родички підтримують тісні стосунки. Вікторія нерідко ділиться сімейними моментами в соціальних мережах і вітає близьких з важливими подіями.
Нагадаємо, раніше Девід і Вікторія підтримали свого сина Ромео на кінопрем’єрі.