Усміхалася і роздавала повітряні поцілунки: Леді Гагу помітили папараці у Парижі

Акторка та співачка Леді Гага дуже давно не з'являлася на публіці та не потрапляла під приціл папараці.

38-річна Стефані Джерманотта, а саме це справжнє ім'я зірки, опинилася цього тижня у Парижі. Леді Гагу помітили на вулиці шанувальники та папараці, коли вона йшла до своєї машини.

Зірка традиційно була рада увазі і трохи взаємодіяла з публікою: вона широко усміхалася, махала руками та роздавала всім повітряні поцілунки.

Одягнена артистка була у чорну шкіряну куртку, футболку та кепку. Також вона доповнила лук сонцезахисними окулярами, зробила яскравий макіяж із червоною помадою, а світле волосся зібрала.

Леді Гага / Фото: Getty Images

Однак ця поява Леді Гаги на публіці спровокувала багато запитань і чутки про те, що вона виступить на заході, що відбудеться, на честь Олімпійських ігор. Не дарма ж вона прилетіла до Франції аж з Америки.

Леді Гага / Фото: Getty Images

Також нагадаємо, що нещодавно в Мережі з'явився перший офіційний трейлер фільму "Джокер: Божевілля на двох" (Joker: Folie a Deux) від кінокомпанії Warner Bros. Pictures, в якому головні ролі зіграли Гоакін Фенікс та Леді Гага. Режисером знову виступив Тодд Філліпс. З трейлера ми дізнаємося, що Артур Флек (Гоакін Фенікс) знайомиться з доктором Гарлі Квінн (Леді Гага) у психіатричній лікарні Аркхем, куди він потрапив наприкінці першої стрічки. Вони закохуються і тікають із божевільні. Пара опиняється на вулицях Готема.

В український прокат фільм вийде 3 жовтня.

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