Усміхалася та їла морозиво: відома модель Белла Хадід прогулялася Каннами у двох нових сукнях

Белла Хадід продовжує проводити час у Франції, де в межах Каннського кінофестивалю відвідує різноманітні заходи та вечірки. Зупинилася вона у готелі Martinez, біля якого її вже неодноразово фотографували.

В один із днів дівчина залишала номер у білій сукні незвичайного дизайну, оскільки на спині у неї був асиметричний виріз із драпуванням. Її образ був від Jacquemus, а доповнила вона його блакитною сумкою та босоніжками креативного дизайну – вони були дворівневими та з ремінцями.

Також Хадід зібрала волосся у гладку зачіску, одягла сонцезахисні окуляри та кілька золотих прикрас.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Потім вона вирушила на прогулянку в червоній сукні з асиметричною спідницею. Поєднала вона її з червоними мюлямиі теж зачіскою-пучком. У цьому образі вона сходила поїсти морозиво на набережній.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Також Белла сходила на вечірку, організовану брендом Chopard. Перед камерами вона сяяла у сріблястій сукні з голою спиною та кристалами від бренду Dsquared2. Її вбрання було вінтажним, оскільки є частиною колекції осінь-зима 2006 року.

Белла Хадід / Фото: Associated Press

Белла Хадід / Фото: Associated Press

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