Усміхалися і трималися за руки: Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл уперше з'явилися на публіці після скандалу

Джессіка прийшла підтримати чоловіка, чим підтвердила, що в їхньому шлюбі все добре.
Американський співак та актор Джастін Тімберлейк вперше з'явився на публіці після виходу мемуарів своєї колишньої дівчини Брітні Спірс. Співак відвідав прем'єрний показ мультфільму "Троллі. Група в зборі", в якому озвучив один із персонажів зі своєю дружиною Джессікою Біл.
Пара мило позувала фотографам, трималася за руки, усміхалася та обіймалася.
Джастін позував фотографам у вбранні від Chanel, який складався з чорних штанів, футболки та вкороченого стильного піджака. Також він одягнув туфлі від Tod's та завершив образ прикрасами від Cartier.
Джессіка ж теж одяглася у все чорне. Зокрема на акторці була шовкова блуза з розрізами на рукавах та зав'язками на шиї, а також мініспідниця з величезними лелітками. Свій лук вона доповнила капроновими колготками, сатиновими туфлями від Le Silla, чорним манікюром та прикрасами із діамантами від Anita Ko.
Ймовірно, ця їхня поява на публіці стала певною заявою, що у них все добре. Раніше ходили чутки, що Тімберлейк і Біл переживають труднощі у шлюбі через нібито зраду Джастіна 2019 року, а нещодавно пара знову опинилася в центрі уваги через мемуари Брітні Спірс, в яких вона розповіла, що зробила аборт, коли була з ним у стосунках. За словами співачки, ініціатором аборту був Тімберлейк.
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