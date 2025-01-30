Усміхалися та обіймалися: Г'ю Ґрант із колегами презентував романтичну комедію "Бріджит Джонс" у Лондоні

У Лондоні відбулася прем'єра романтичної комедії "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця". На заході з'явився акторський склад фільму, серед яких був і Г'ю Ґрант.

Г'ю Ґрант із колегами / Фото: Associated Press

Актор знову обрав для свого виходу діловий образ у класичних кольорах: чорний костюм і білу сорочку із розстібнутими верхніми ґудзиками. Взутий він був у чорні туфлі.

Г'ю Ґрант / Фото: Associated Press

Г'ю Ґрант / Фото: Associated Press

Г'ю позував на рожевій доріжці разом зі своєю дружиною Анною Еберштайн та головною героїнею стрічки Рене Зеллвеґер. Вони мило усміхалися і обіймалися перед фотографами.

Анна Еберштайн і Г'ю Ґрант / Фото: Associated Press

Г'ю Ґрант і Рене Зеллвеґер / Фото: Associated Press

Еберштайн підкреслила стрункі ноги білою мінісукнею з торочкою, а Зеллвеґер сяяла у вінтажній малиновій сукні-футлярі від Pierre Balmain.

Г'ю Ґрант і Рене Зеллвеґер / Фото: Associated Press

Г'ю Ґрант і Рене Зеллвеґер / Фото: Associated Press

Про фільм:

Після втрати коханого під час гуманітарної місії до Судану Бріджит Джонс знову самотня. Вона – мати-одиначка 9-річного Біллі та 4-річної Мейбл, яка застрягла в емоційному коловороті виховання дітей. Сім'я її підштовхує до розбудови нового життя. Бріджит встановлює додаток для знайомств, де зустрічає мрійливого та енергійного юнака. Чи вдасться Джонс балансувати між роботою, родиною і коханням?

В український прокат стрічка вийде до Дня всіх закоханих 13 лютого.

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