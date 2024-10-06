Усміхалися та обіймалися: гарна Єва Лонгорія вивела 6-річного сина на фотокол у Парижі

Акторка долучає сина до світського життя з дитинства.
Зірка культового серіалу "Відчайдушні домогосподарки" – 49-річна Єва Лонгорія – вийшла на фотокол у Парижі. Компанію акторцы склав її єдиний син — 6-річний Сантьяго Енріке Бастон.
Вони відвідали захід Global Gift Gala, який відбувся в одному з готелів Парижа. Перед камерами вона сяяла у гламурній сріблястій сукні від Модного дому Oscar de la Renta.
Це була сукня-бюстьє з флорестичними мотивами та напівпрозорими та бежевими вставками, які створювали так званий "голий" ефект.
Образ акторка доповнила лаконічною зачіскою, макіяжем, сріблястими босоніжками на підборах та діамантовими прикрасами. Її син теж одягнув стильний лук — чорний костюм, сорочку та кросівки. Ось лише в маленького Сантьяго щось трапилося з рукою, адже вона була в гіпсі.
У столиці Франції Лонгорія проводить уже деякий час, адже відвідала також Тиждень моди, де з'явилася на шоу своєї подруги Вікторії Бекхем, а також вийшла на подіум у розкішній білій сукні з декольте та розрізом від бренду Lever Couture.
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