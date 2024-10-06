Усміхалися та обіймалися: гарна Єва Лонгорія вивела 6-річного сина на фотокол у Парижі

Акторка долучає сина до світського життя з дитинства.

Зірка культового серіалу "Відчайдушні домогосподарки" – 49-річна Єва Лонгорія – вийшла на фотокол у Парижі. Компанію акторцы склав її єдиний син — 6-річний Сантьяго Енріке Бастон.

Вони відвідали захід Global Gift Gala, який відбувся в одному з готелів Парижа. Перед камерами вона сяяла у гламурній сріблястій сукні від Модного дому Oscar de la Renta.

Це була сукня-бюстьє з флорестичними мотивами та напівпрозорими та бежевими вставками, які створювали так званий "голий" ефект.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Образ акторка доповнила лаконічною зачіскою, макіяжем, сріблястими босоніжками на підборах та діамантовими прикрасами. Її син теж одягнув стильний лук — чорний костюм, сорочку та кросівки. Ось лише в маленького Сантьяго щось трапилося з рукою, адже вона була в гіпсі.

Єва Лонгорія із сином / Фото: Getty Images

У столиці Франції Лонгорія проводить уже деякий час, адже відвідала також Тиждень моди, де з'явилася на шоу своєї подруги Вікторії Бекхем, а також вийшла на подіум у розкішній білій сукні з декольте та розрізом від бренду Lever Couture.

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