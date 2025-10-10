Усміхалася і обіймала сина-красеня: Елізабет Герлі в гламурній сукні з’явилася на церемонії

Елізабет Герлі / © Getty Images

Британська акторка Елізабет Герлі вийшла у світ у Лондоні — 8 жовтня вона з’явилася на церемонії вручення премії Attitude Awards, де отримала почесну нагороду.

Того вечора зірка вирішила вийти на червону доріжку в рожевій сукні з галтером, яка була повністю розшита лелітками. Вбрання прикрашали також складки на талії, глибоке V-подібне декольте і високий розріз на спідниці. Образ ефектна зірка доповнила золотистим клатчем і босоніжками на високих підборах, а також гламурним макіяжем.

Елізабет Герлі / © Getty Images

Компанію їй уже традиційно склав єдиний син — Деміан. Молодий чоловік одягнув на церемонію чорні шкіряні штани і білу сорочку в богемному стилі, яку прикрашали рюші та виріз.

Елізабет і Деміан Герлі