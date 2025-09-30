ТСН у соціальних мережах

Усміхалася і вдавала що все добре: Карла Бруні вперше вийшла у світ після суду над її чоловіком Ніколя Саркозі

Попри драматичні обставини її життя, модель вирішила не втрачати можливість і прийшла на шоу.

Юлія Каранковська
Карла Бруні

Карла Бруні / © Associated Press

Французька зірка — 57-річна супермодель Карла Бруні — вперше вийшла у світ після суду над її чоловіком, експрезидентом Франції Ніколя Саркозі. Політика засудили до п’яти років в’язниці.

Жінка відвідала показ Saint Laurent, який відбувся в межах Тижня моди в Парижі. Креативний директор Ентоні Ваккарелло презентував колекцію весна-літо 2026.

Бруні була одягнена в гірчично-жовту сукню міді з ніжними воланами, поверх якої вона носила коричневу екошубу в стилі «дружини мафіозі» і блискучі чорні вінілові чоботи. Її образ доповнювала лаконічна зачіска і «невидимий» макіяж.

Карла Бруні / © Associated Press

Карла Бруні / © Associated Press

Нагадаємо, що під час суду Карла була з чоловіком. Пару сфотографували, коли вони залишали будівлю разом.

Карла Бруні та Ніколя Саркозі / © Associated Press

Карла Бруні та Ніколя Саркозі / © Associated Press

Карла Бруні та Ніколя Саркозі / © Associated Press

Карла Бруні та Ніколя Саркозі / © Associated Press

Однак вирок виявився суворішим, ніж Саркозі та Бруні очікували — колишнього президента Франції, який обіймав посаду від 2007 до 2012 року, засудили до п’яти років в’язниці та штрафу в розмірі 100 тисяч євро. Його визнали винним у злочинній змові у справі про фінансування його передвиборчої кампанії Лівією. Виборчий штаб Саркозі отримав 50 млн євро, порушивши заборону на іноземне фінансування кампанії, а у відповідь французький політик повинен був допомогти диктаторові Каддафі очистити репутацію та припинити бути вигнанцем на світовій арені.

Образи Карли Бруні — колишньої моделі та першої леді Франції (15 фото)

Карла Бруні / © Associated Press

Карла Бруні / © Associated Press

Карла Бруні / © Associated Press

Карла Бруні / © Associated Press

Карла Бруні / © Associated Press

Карла Бруні / © Associated Press

Карла Бруні / © Getty Images

Карла Бруні / © Getty Images

Карла Бруні / © Getty Images

Карла Бруні / © Getty Images

Карла Бруні / © Getty Images

Карла Бруні / © Getty Images

Карла Бруні / © Getty Images

Карла Бруні / © Getty Images

Карла Бруні / © Getty Images

Карла Бруні / © Getty Images

Карла Бруні / © Associated Press

Карла Бруні / © Associated Press

Карла Бруні / © Getty Images

Карла Бруні / © Getty Images

Карла Бруні / © Getty Images

Карла Бруні / © Getty Images

Карла Бруні / © Associated Press

Карла Бруні / © Associated Press

Карла Бруні / © Associated Press

Карла Бруні / © Associated Press

Карла Бруні / © Associated Press

Карла Бруні / © Associated Press

Карла Бруні / © Getty Images

Карла Бруні / © Getty Images

