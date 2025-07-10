Усміхнена Елізабет Герлі у купальнику з "хижим" принтом і глибоким декольте покаталася на човні

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

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Елізабет Герлі опублікувала в соцмережі фото з морської прогулянки на моторному човні.

Акторка позувала у суцільному купальнику з «хижим» принтом свого бренду Elizabeth Hurley Beach. Купальник мав металеву фурнітуру у вигляді золотого ланцюжка і глибоке декольте, яке підкреслило її спокусливий бюст.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Герлі зробила скуйовджене укладання і одягла на обличчя масивні сонцезахисні окуляри у золотій оправі. Судячич з її радісної усмішки, вона чудово проводить час у відпустці.

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«Десь за веселкою, небо блакитне. І мрії, про які ти наважуєшся мріяти, дійсно здійснюються», — підписала знімок Ліз.

Нагадаємо, Елізбет Герлі показала фото у червоному ліфі і леопардових стрингах.