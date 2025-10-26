- Дата публікації
Усміхнені красуні: Лорен Санчес привітала Кеті Перрі з днем народження спільними знімками
Дружина мільярдера привітала співачку з 41-річчям.
Дружина Джеффа Безоса — Лорен Санчес — привітала свою подругу Кеті Перрі, з якою літала в космос, із 41-річчям спільними знімками в Instagram.
На світлинах, зроблених під час різних зустрічей, зіркові жінки позували усміхнені і красиві.
«З днем народження, Кеті Перрі! Люблю тебе до місяця і назад!», — підписала фото Лорен.
