Усмішка не сходила з обличчя: Вікторія Бекхем в яскравому луці приїхала на шоу в Нью-Йорку

Усмішка не сходила з обличчя: Вікторія Бекхем в яскравому луці приїхала на шоу в Нью-Йорку

Дизайнерка Вікторія Бекхем прилетіла до Нью-Йорка.

Вчора Вікі відвідала телеканал ABC і шоу "Доброго ранку, Америко" на Таймс-сквер у Нью-Йорку.

Вікторія Бекхем / Instagram Вікторії Бекхем

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Дизайнерка скористалася можливістю продемонструвати свою нову колекцію, одягнувши жовті штани з колекції Pre-Spring/Summer, яка з'явиться в продажу в листопаді. І доповнила яскраві штани з високою талією, не менше насиченим червоним джемпером з чорними вставками на рукавах. В руках Вікторія тримала салатовий клатч від Bottega Veneta і одягла свої фірмові темні окуляри. Зірка зачесала свої локони назад і вибрала макіяж в натуральних відтінках.

Вікторія Бекхем / Getty Images

Вікторію називають людиною, яка рідко усміхається на публіці. Але на шоу "Доброго ранку, Америко" дизайнерка дійсно багато сміялася, коли розповідала про свій щасливий шлюб з Девідом Бекхемом. Пара разом уже 22 роки і виховує чотирьох дітей. Старший син пари Бруклін 2022 року планує зіграти весілля.

Вікторія Бекхем / Getty Images

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