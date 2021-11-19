Уся увага на декольте: Крістіні Агілера на церемонії у Лас-Вегасі

На заходах знаменитість з'являється не часто, але завжди приголомшує образами.
Цього тижня у Лас-Вегасі відбувся грандіозний захід "Людина року" під час якого вручали нагороду від Латинської академії звукозапису, щоб подякувати музикантам за їхні досягнення у латинській музичній індустрії та відданість філантропії.
Також у межах заходу відбувся концерт та фотосесія зірок на червоній доріжці. Співачка Крістіна Агілера з'явилася перед фотографами в дуже ефектній обтислій чорній сукні зі шлейфом, яку доповнювали латексні рукавички та рукави-буфи.
Глибоке декольте вбрання підкреслило пишний бюст співачки, а тонка латексна стрічка під грудьми — тонку талію. Образ зірка доповнила двома підвісками на шиї, макіяжем у коричневій гамі та перукою з довгим рудим волоссям.
Того ж дня Агілера виступила на сцені. Але в зручнішому вбранні — шкіряних лосинах і жакеті, в якому також було ефектне фігурне декольте.
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