Усього дві дії: 77-річна Віра Вонг розкрила секрет своєї молодості

Віра Вонг / © Getty Images

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Американська дизайнерка Вера Вонг, якій цього літа виповнилося 77 років, розповіла про свій мінімалістичний догляд за шкірою. Незважаючи на те, що її зовнішність регулярно викликає захоплення шанувальників, модельєрка не дотримується складних б’юті-ритуалів і обходиться лише двома простими кроками.

В інтерв’ю Page Six Style на гала-вечорі Night of Stars у Нью-Йорку Вонг зізналася, що не любить багатоетапні процедури.

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«Я досить просто підходжу до догляду за шкірою. Просто вмиваюся та трохи зволожую обличчя… Ніяких 18 кроків!» — поділилася дизайнерка.

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Не менш лаконічно Віра ставиться й до макіяжу. Вона зізналася, що не надто добре вміє самостійно створювати складні образи.

Віра Вонг / © Getty Images

Дизайнерка ділиться секретами своєї зовнішності не вперше. Раніше вона розповідала, що велике значення для неї мають повноцінний сон, робота та прагнення уникати надмірного перебування на сонці. При цьому Вонг не раз підкреслювала, що не прагне за будь-яку ціну зупинити час і не хоче перетворювати збереження молодості на нав’язливу ідею.

Вера Вонг прославилася завдяки весільним сукням, які обирають знаменитості з усього світу. Її власні образи також регулярно привертають увагу публіки, зокрема завдяки сміливим вбранням.

Віра Вонг / © Getty Images

Нагадаємо, раніше Віра Вонг у мінішортах вирушила на пляж.

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