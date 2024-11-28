Утеплилася: Джесіка Честейн одягла светр та шапку на захід на честь Дня подяки

Щороку в четвертий четвер листопада у США святкують День подяки. Це важливе сімейне свято для багатьох американців, а також воно знаменує початок святкового зимового сезону. З нагоди цього свята вже протягом ста років у Нью-Йорку проводиться масштабний парад.

Організатором заходу є американська мережа універмагів Macy's, а особливістю свята є те, що в ньому беруть участь величезні повітряні кулі та яскраві платформи. Тригодинний парад проводиться в Мангеттені та транслюється по телебаченню.

Саме цей знаменитих захід відвідала акторка Джесіка Честейн. Вона була помічена у VIP-залі у торговому центрі Macy's. Акторка одягнулася з такої нагоди значно скромніше, ніж ми звикли бачити її на червоних доріжках, адже на ній були обтислі сині джинси, коричневий светр з візерунком і камінням, а також чоботи і шапка. Її вбрання було від бренду Gucci.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Як вигляд мав парад цього року та які на ньому були повітряні кулі, ви можете подивитися у нашій добірці фото нижче.

Парад до Дня подяки у Нью-Йорку / Фото: Associated Press

Парад до Дня подяки у Нью-Йорку / Фото: Associated Press

Парад до Дня подяки у Нью-Йорку / Фото: Associated Press

Парад до Дня подяки у Нью-Йорку / Фото: Associated Press

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