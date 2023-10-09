Утеплилася: Емілі Ратаковскі у пальті та чоботях сфотографували у Нью-Йорку

32-річна модель вийшла на прогулянку та потрапила під приціл фотографів, як це часто буває.

Емілі Ратаковскі живе в Нью-Йорку і потрапити там на очі папараці зовсім не складно. Знаменитість знає, що біля будинку її точно фотографуватимуть, тому завжди намагається мати стильний вигляд.

Мабуть у Нью-Йорку, як і в Києві, погода стала прохолоднішою, оскільки модель вирішила утеплитися. Вона була в довгому шкіряному плащі з хутряними манжетами та чорній максіспідниці, а взута у коричневі чоботи на шпильках. У Ратаковскі було розпущене волосся, яке вона не стала укладати, а просто розчесала, а лук свій зірка доповнила великими золотими сережками у вухах. Макіяж на її обличчі був виконаний у максимально натуральних відтінках.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, модель виходила на прогулянку у шкіряному костюмі та з сумкою Loewe на плечі та теж мала досить стильний вигляд.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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