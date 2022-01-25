Утеплилися і вийшли на прогулянку: Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса заскочили папараці

45-річний Раян Рейнольдс зі своєю 34-річною дружиною Блейк Лайвлі потрапили під приціл папараці під час прогулянки у Нью-Йорку.

Блейк тримала Раяна під руку, коли вони неквапливо йшли вулицею. Акторка була в синій шапці-біні з помпоном, плюшевому довгому пальті та блакитних джинсах DL1961 Emilie, взула зірка бежеві черевики на шнурівці. На руках у Лайвлі були великі рукавиці. А через плече у акторки висіла сумка на довгому ремінці.

Раян був у синій дутій куртці з капюшоном, синіх джинсах, сорочці та кросівках. Вони обоє були у захисних масках.

Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі / Getty Images

Пара виховує трьох дочок, але рідко разом із ними потрапляє під приціли камер. Сімейні прогулянки у них, звичайно, трапляються набагато частіше, ніж це бачать папараці. Та й своє особисте життя актори зазвичай не афішують, а от пожартувати одне з одного публічно дуже люблять.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Associated Press

Читайте також: