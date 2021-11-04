Утеплився: Арнольд Шварценеггер на велопрогулянці у Лос-Анджелесі

74-річний актор не забуває про важливість спорту та регулярно виїжджає на своєму фетбайку.

Голлівудський актор і культурист Арнольд Шварценеггер, який прославився роллю у серії фільмів про "Термінатора", також великий шанувальник велосипеда. На велопрогулянках знаменитість часто бачать з дітьми, коханою, а іноді і з друзями.

Найчастіше Шварценеггер з'являється у шортах та футболках, але вчора під приціл папараці він потрапив у теплій куртці та штанах. Також на акторі була кепка, сонцезахисні окуляри та улюблені сліпони.

Арнольд Шварцнегер / Getty Images

Особливо важливі для Шварценеггера кардіонавантаження після операції на серці, яку він переніс 2018 року. Річ у тім, що у Арнольда вроджена вада серця, через що йому необхідний штучний клапан. Навесні 2018 року акторові провели операцію на відкритому серці та замінили клапан, який йому служив від 1997 року.

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