Уже не приховує: супермодель Жизель Бундхен показала рідкісні фото свого чоловіка-тренера та їхньої спільної дитини

Жизель Бундхен / © Associated Press

45-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен, за повідомленнями People, 3 грудня минулого року вийшла заміж за свого бойфренда, 38-річного інструктора з джиу-джитсу Гоакіма Валенте, з яким вона зустрічається з червня 2023 року. Весільна церемонія була таємницею, тому фото немає в Мережі. Та й узагалі бразилійка довго приховувала їхні стосунки та свою третю вагітність. Рік тому в пари народився син, і ось днями в нього був день народження, з нагоди чого модель поділилася в Instagram серією знімків з дитиною.

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Хлопчик був зображений у своїй кімнаті серед іграшок, з мамою, а також у компанії своїх старших брата і сестри. Нагадаємо, Жизель виховує ще двох дітей — 15-річного сина і 12-річну доньку від колишнього чоловіка, футболіста Тома Бреді, з яким вона розлучилася 2022-го після 13 років шлюбу.

Син Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен із дітьми / © Жизель Бундхен/Instagram

Діти Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

На деяких фото дитина зображена зі своїм батьком Гоакімом. Модель дуже рідко ділиться в Мережі знімками зі своїм чоловіком.

Гоакім Валенте із сином / © Жизель Бундхен/Instagram

Гоакім Валенте із сином / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен, Гоакім Валенте та їхній син / © Жизель Бундхен/Instagram

Раніше, нагадаємо, супермодель Жизель Бундхен продемонструвала два образи в Катарі. Зірка одягла на церемонію нагородження премії Fashion Trust Arabia гламурну сукню від Valentino з колекції весна-літо 2026 року, яку потім перевдягла на чорну сукню від Chanel для гала-вечора в Музеї ісламського мистецтва.