ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
257
Час на прочитання
2 хв

Уже не приховує: супермодель Жизель Бундхен показала рідкісні фото свого чоловіка-тренера та їхньої спільної дитини

Зірка рідко ділиться в Мережі фотографіями зі своїм коханим.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Жизель Бундхен

Жизель Бундхен / © Associated Press

45-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен, за повідомленнями People, 3 грудня минулого року вийшла заміж за свого бойфренда, 38-річного інструктора з джиу-джитсу Гоакіма Валенте, з яким вона зустрічається з червня 2023 року. Весільна церемонія була таємницею, тому фото немає в Мережі. Та й узагалі бразилійка довго приховувала їхні стосунки та свою третю вагітність. Рік тому в пари народився син, і ось днями в нього був день народження, з нагоди чого модель поділилася в Instagram серією знімків з дитиною.

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Хлопчик був зображений у своїй кімнаті серед іграшок, з мамою, а також у компанії своїх старших брата і сестри. Нагадаємо, Жизель виховує ще двох дітей — 15-річного сина і 12-річну доньку від колишнього чоловіка, футболіста Тома Бреді, з яким вона розлучилася 2022-го після 13 років шлюбу.

Син Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Син Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен із дітьми / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен із дітьми / © Жизель Бундхен/Instagram

Діти Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Діти Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

На деяких фото дитина зображена зі своїм батьком Гоакімом. Модель дуже рідко ділиться в Мережі знімками зі своїм чоловіком.

Гоакім Валенте із сином / © Жизель Бундхен/Instagram

Гоакім Валенте із сином / © Жизель Бундхен/Instagram

Гоакім Валенте із сином / © Жизель Бундхен/Instagram

Гоакім Валенте із сином / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен, Гоакім Валенте та їхній син / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен, Гоакім Валенте та їхній син / © Жизель Бундхен/Instagram

Раніше, нагадаємо, супермодель Жизель Бундхен продемонструвала два образи в Катарі. Зірка одягла на церемонію нагородження премії Fashion Trust Arabia гламурну сукню від Valentino з колекції весна-літо 2026 року, яку потім перевдягла на чорну сукню від Chanel для гала-вечора в Музеї ісламського мистецтва.

Жизель Бундхен: найбільш високооплачувана модель у світі (10 фото)

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Getty Images

Жизель Бундхен / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
257
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie