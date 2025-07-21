Уже вся в роботі: Енн Гетевей уперше помітили на зніманнях фільму "Диявол носить Prada 2"

Енн Гетевей / © Getty Images

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Зовсім нащоділено стало відомо, що у 20th Century Studios вирішили повернути на екрани один із культових фільмів двотисячних «Диявол носить Prada» та анонсували другу частину. Фільм вийде у 2026 року, тобто через 20 років після прем’єри першої частини.

До своїх ролей повернуться такі зірки, як Меріл Стріп, Емілі Блант, Стенлі Туччі та Енн Гетевей. Останню вже помітили за роботою в Нью-Йорку — акторка потрапила під приціл папараці на Мангеттені 21 липня. Енн була вдягнена в довгу джинсову спідницю, яку носила з білою футболкою, чорною жилеткою, а також взуттям від Chanel. Волосся акторки було укладене в локони, а її очі ховалися за сонцезахисними окулярами.

Енн Гетевей / © Getty Images

Оригінальний фільм, заснований на однойменній книжці Лорен Вайсбергер, розповідає історію Енді Сакс, випускниці коледжу, яка прагне присвятити себе журналістиці. Зрештою, Енді влаштовується молодшим асистентом Міранди Прістлі, суворої та вимогливої головної редакторки вигаданого журналу про моду Runway. Упродовж усього фільму Енді намагається впоратися з посадовими обов’язками, водночас підтримуючи стосунки з бойфрендом і колегами.

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Нагадаємо, що також із другою частиною повернеться на екрани фільм, у якому зіграли Ніколь Кідман і Сандра Буллок «Практична магія». Акторки Кідман і Буллок повернуться до своїх ролей у сиквелі, що вийде у кінотеатрах 18 вересня 2026 року. Фільм випустять через 28 років після виходу першої частини, яка встигла завоювати культовий статус.

Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Associated Press Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Associated Press Енн Гетевей / © Associated Press Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images