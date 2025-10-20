Уже її в такому бачили не раз: Пенелопа Крус з'явилася в елегантному, але нудному вбранні

Пенелопа Крус / © Associated Press

Іспанська зірка Пенелопа Крус була, без сумнівів, однією з найелегантніших гостей на розкішному галавечорі в Музеї Академії. Вона знову одягла чудову розшиту бісером сукню від Модного дому Chanel.

Її розкішна сукня відтінку пряженого молока ідеально підкреслювала фігуру і мала дуже гламурний вигляд, адже вбрання було повністю розшите бісером, лелытками, а також мало ніжну торочку з бісеру. Також на сукні був розсип стразів, а на ліфі й талії невеличкі складки тканини. Пенелопа доповнила вбрання класичною голлівудською зачіскою, яскравим макіяжем, діамантами та довгим манікюром.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Цей образ — класика, до якої Пенелопа завжди звертається в найурочистіших випадках, щоб привернути до себе увагу, але останніми роками її образи від Chanel дедалі більше схожі один на інший.

Пропонуємо згадати деякі сукні акторки з інших заходів, які вона носила раніше.

