Уже зовсім доросла: доньку Кеті Голмс і Тома Круза помітили в Нью-Йорку

Кеті Голмс і Сурі Круз / © Getty Images

Наразі колишня дружина Тома Круза, американська акторка Кеті Голмс, працює над серіалом-трилогією «Щасливі години» (англ. Happy Hours). Знімання відбуваються в Нью-Йорку і просто на вулицях міста, тож акторку часто фотографують папараці.

Під час роботи Кеті одного разу також сфотографували з донькою Сурі, яка завітала до неї на знімальний майданчик. Імовірно, дівчина нині на канікулах, адже торік вступила до університету. Кеті була вдягнена у строкату легку сукню-сорочку, яку носила у поєднанні з блакитними штанами та кросівками. Волосся акторки було зібрано у високий недбалий пучок, а от 19-річна Сурі одягнулась у трендовому стилі Y2K - це стиль, натхненний модою кінця 1990-х та початку 2000-х років, адже на ній була біла майка на тонких бретелях, широкі штани карго, кросівки і кілька прикрас.

19-річна дівчина — єдина дитина Голмс і Тома Круза, які були одружені від 2006 до 2012 року. Повідомлялось, що 2024 року Сурі відмовилася від прізвища батька і вирішила взяти ім’я Сурі Ноель («Ноель» — друге ім’я її матері).

А що стосується роботи Голмс, то також раніше вона потрапила під приціл папараці з колегою-актором Джошуа Джексоном, з яким знімалася в культовому американському серіалі 90-х «Бухта Доусона» 27 років тому, і їхні персонажі — Джої Поттер і Пейсі Віттер — під кінець серіалу опинилися разом. Шоу тривало від 1998 до 2003 року. Схоже, що в новому проєкті вони знову зіграють пару.

Джошуа Джексон і Кеті Голмс / © Getty Images