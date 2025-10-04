ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
322
1 хв

З абсолютно прозорою спідницею: зірка "Венздей" Дженна Ортега викликала фурор креативною червоною сукнею

Голлівудська зірка з’явилася в Парижі на Тижні моди і продемонструвала своє почуття стилю.

Юлія Каранковська
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Getty Images

23-річна акторка Дженна Ортега, яка відома за роллю в серіалі «Венздей», відвідала Тиждень моди в Парижі. Дівчина була однією з гостей на показі Модного дому Givenchy, де креативна директорка бренду Сара Бертон презентувала колекцію весна-літо 2026.

Коли Дженна з’явилася на публіці, то викликала фурор образом — на акторці була яскраво-червона сукня з абсолютно прозорою шифоновою спідницею. У верхній частині її вбрання прикрашали об’ємні багатошарові рюші, а також вбрання мало тонкі бретельки. Низ сукні також являв собою щільне червоне боді.

Дженна Ортега на показі Givenchy / © Getty Images

Дженна Ортега на показі Givenchy / © Getty Images

Образ Дженни доповнювали босоніжки креативного дизайну, об’ємна зачіска з пасмами волосся, що недбало спадали на обличчя, і яскравий макіяж.

Коли дівчина рухалася, сукня ефектно «грала» в такт з її тілом через чарівні рюші. Це було романтично, ніжно і креативно, а також привертало увагу.

Дженна Ортега / © Getty Images

Нагадаємо, що також акторка з’явилася в межах цього Тижня моди на показі бренду Dior, де новий креативний директор Модного дому Джонатан Андерсон презентував свою дебютну колекцію.

Дженна Ортега йде на показ Dior / © Getty Images

Дженна Ортега йде на показ Dior / © Getty Images

Красиві та оригінальні образи акторки Дженни Ортеги (19 фото)

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

