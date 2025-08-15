ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
269
Час на прочитання
1 хв

В абсолютно прозорій сукні: Софі Тернер вийшла у світ у сміливому вбранні

Вбрання зірки викликало фурор, але дуже відрізнялося від того, що вона носить у звичайному житті.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Софі Тернер

Софі Тернер / © Getty Images

Зірка серіалу «Гра престолів» Софі Тернер потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку — акторку сфотографували, коли вона йшла на інтерв’ю на шоу «Пізньою ніччю з Сетом Маєрс» (Late Night with Seth Meyers). Одягнута Софі була у сіре худі та вільні чорні штанами, які доповнила кросівками від Puma, окулярами та сумкою від Louis Vuitton із принтом і блакитним ремінцем.

Софі Тернер під прицілом фотографів / © Getty Images

Софі Тернер під прицілом фотографів / © Getty Images

Потім, з’явившись у студії, акторка переодяглася в більш ефектний образ. Тернер одягла чорну абсолютно прозору мереживну сукню, яка також була декорована стразами. Вбрання вона носила в поєднанні з мюлями і чорною атласною білизною — бюстгальтером і трусами з високим посадженням.

Софі Тернер у студії / © Getty Images

Софі Тернер у студії / © Getty Images

Також шоу Маєрса відвідала актриса Меганн Фейхі, де розповіла про номінацію на премію «Еммі» за роль у серіалі Netflix «Сирени».

