В абсолютно прозорій сукні: Софі Тернер вийшла у світ у сміливому вбранні

Софі Тернер / © Getty Images

Реклама

Зірка серіалу «Гра престолів» Софі Тернер потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку — акторку сфотографували, коли вона йшла на інтерв’ю на шоу «Пізньою ніччю з Сетом Маєрс» (Late Night with Seth Meyers). Одягнута Софі була у сіре худі та вільні чорні штанами, які доповнила кросівками від Puma, окулярами та сумкою від Louis Vuitton із принтом і блакитним ремінцем.

Софі Тернер під прицілом фотографів / © Getty Images

Потім, з’явившись у студії, акторка переодяглася в більш ефектний образ. Тернер одягла чорну абсолютно прозору мереживну сукню, яка також була декорована стразами. Вбрання вона носила в поєднанні з мюлями і чорною атласною білизною — бюстгальтером і трусами з високим посадженням.

Софі Тернер у студії / © Getty Images

Також шоу Маєрса відвідала актриса Меганн Фейхі, де розповіла про номінацію на премію «Еммі» за роль у серіалі Netflix «Сирени».