В абсолютно прозорій вогненно-червоній сукні: Летиція Каста в сміливому луку відвідала показ мод

Летиція Каста / © Getty Images

Реклама

47-річна французька модель і акторка Летиція Каста відвідала Тиждень моди в Мілані. Зірка, яка сама не раз виходила на подіум, з’явилася на шоу Модного дому Ferragamo, де креативний директор бренду, дизайнер Максиміліан Девіс, представив новинки сезону весна-літо 2026.

Летиція вийшла на публіку у вогненно-червоній сукні, яка привернула загальну увагу, оскільки була повністю прозорою. Довге вбрання-сітка мало високу горловину і рукави, а також було по всій довжині прикрашене торочкою зі стрічок і китиць — вони додавали текстуру і рух образу.

Летиція Каста / © Getty Images

Свою ефектну червону сукню Каста носила в поєднанні з бежевою білизною, колір якої зливався з її шкірою, через що здавалося, що модель гола. Також сукню доповнили червоні туфлі з відкритим мисом.

Реклама

Прозора сукня Касти і її яскравий відтінок мали гарний і витончений вигляд, але також нагадали про інший її прозорий вибір — чорне «голе» вбрання, яке зірка носила 2010 року. Тоді вона вийшла на сцену під час 35-ї церемонії вручення кінопремії Cesar Film Awards, яка відбувалася в Театрі дю Шатле, в прозорій чорній сукні з пір’ям.

Летиція Каста / © Getty Images

Її вбрання було бренду Yves Saint Laurent.

Летиція Каста / © Getty Images