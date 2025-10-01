ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
222
Час на прочитання
1 хв

В абсолютно прозорій вогненно-червоній сукні: Летиція Каста в сміливому луку відвідала показ мод

Француженка викликала фурор, коли з’явилася на публіці. Але сукня Летиції нагадала вбрання, яке вона носила багато років тому.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Летиція Каста

Летиція Каста / © Getty Images

47-річна французька модель і акторка Летиція Каста відвідала Тиждень моди в Мілані. Зірка, яка сама не раз виходила на подіум, з’явилася на шоу Модного дому Ferragamo, де креативний директор бренду, дизайнер Максиміліан Девіс, представив новинки сезону весна-літо 2026.

Летиція вийшла на публіку у вогненно-червоній сукні, яка привернула загальну увагу, оскільки була повністю прозорою. Довге вбрання-сітка мало високу горловину і рукави, а також було по всій довжині прикрашене торочкою зі стрічок і китиць — вони додавали текстуру і рух образу.

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Свою ефектну червону сукню Каста носила в поєднанні з бежевою білизною, колір якої зливався з її шкірою, через що здавалося, що модель гола. Також сукню доповнили червоні туфлі з відкритим мисом.

Прозора сукня Касти і її яскравий відтінок мали гарний і витончений вигляд, але також нагадали про інший її прозорий вибір — чорне «голе» вбрання, яке зірка носила 2010 року. Тоді вона вийшла на сцену під час 35-ї церемонії вручення кінопремії Cesar Film Awards, яка відбувалася в Театрі дю Шатле, в прозорій чорній сукні з пір’ям.

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Її вбрання було бренду Yves Saint Laurent.

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста – французька зірка (13 фото)

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста та Луї Гаррель / © Getty Images

Летиція Каста та Луї Гаррель / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Associated Press

Летиція Каста / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
222
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie