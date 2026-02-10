ТСН у соціальних мережах

В "афганському пальті" і пітонових чоботах: Емілі Ратаковскі у стильному луку заскочили на вулицях Нью-Йорка

34-річна модель продемонструвала шкіряний аутфіт під час шопінгу.

Аліна Онопа
Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі папараці заскочили у Нью-Йорку, коли вона ходила магазинами. Модель, як завжди, мала стильний вигляд.

На ній було трендове нині чорне шкіряне «афганське пальто» на затин або, як його ще називають, Penny Lane. Воно було оздоблене штучним хутром на комірі і манжетах. Підперезалася модель чорним шкіряним поясом.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Верхній одяг Емілі скомбінувала з ефектними червоними високими чоботами з пітоновим принтом і на шпильках, а також із великою чорною сумкою від Gucci з фірмовою монограмою бренду та зелено-червоною смужкою.

У Ратаковскі було розпущене волосся, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі і сережки у вухах.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі підтримала популярний у Мережі тренд і показала своє архівне, на якому позувала повністю оголеною.

