В африканській масці та з синім манікюром: "Холостячка" Злата Огнєвіч показала нове фото з Танзанії

Співачка поділилася враженнями від відпочинку в Африці.

Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" – Злата Огнєвіч – поділилася з фоловерами в Instagram новою світлиною з відпустки в Африці.

Артистка побувала на сафарі і побачила на власні очі високий стратовулкан Африки — Кіліманджаро. Їй дуже подобається такий відпочинок.

На новому фото Злата зазнімкована з колоритною африканською маскою, яку вона приклала до обличчя. Артистка одягнена у білу сорочку. Вона блиснула синім манікюром зі сріблястим декором.

Злата Огневич / Instagram Злати Огнєвіч

"Повернулась із Танзанії на Занзібар. Я хочу ще досліджувати Африку! Вже знаю, куди поїду, але це все пізніше. Зараз у мене перше знайомство, і воно таке особливе! Тааак. Це було найвірніше рішення обрати Африку для відпустки! Тут масштаб відчувається у всьому. Я ніби чую поклик давніх племен, він у всьому, у кожній деталі, кожному погляді місцевих жителів! До мурах і невимовного відчуття чогось дуже далекого, глибинного. Love Africa", — підписала знімок Огнєвіч.

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