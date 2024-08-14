В аксесуарах від українського бренду: стильна Кайлі Дженнер знялася для британського Vogue

27-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та інфлуенсерка – Кайлі Дженнер – стала головною зіркою вересневого номера британського Vogue. На обкладинці глянцю дівчина позувала з оголеними плечима у сукні від Prada та у сережках з діамантами від Bulgari.

А на одному з фото Кайлі постала у сукні від Gucci та у рукавичках від українського бренду Zhilyova Lingerie.

Компанію на зніманнях Дженнер склали її діти – 6-річна донька Стормі та 2-річний син Ейр Вебстер. Вони позували з мамою для кількох милих кадрів.

До речі, Кайлі стала першою з усього великого сімейства Кардашян-Дженнер, хто з'явився на обкладинці британського Vogue. Вона каже, що плакала, коли їй зателефонували з редакції, і не могла в це повірити.

Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер потрапила під приціл папараці в Парижі. Вона йшла на показ Модного дому Schiaparelli у рамках Тижня високої моди. Зірка одягла на цей захід ексклюзивну ніжно-рожеву сукню під назвою La Vie en rose ("Життя в рожевому кольорі"), яка співзвучна зі словами пісні знаменитої співачки Едіт Піаф. Вбрання було пошите із напівпрозорої сітчастої тканини, яку повністю розшили блідо-рожевим камінням. Доповнила вона його атласним палантином, взуттям на підборах та вуаллю на обличчі.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

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