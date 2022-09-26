В ананасовому бікіні: 57-річна Елізабет Герлі похизувалася бездоганною фігурою

Британська акторка обожнює демонструвати свої форми у купальниках.

Елізабет Герлі вирішила попрощатися з літом-2022 і опублікувала в Instagram відео, зняте спекотного літнього дня під час відпочинку. На ньому акторка постала в ананасовому бікіні.

Ліз у свої 57 років демонструє бездоганну струнку фігуру і сексуальне декольте. Їй може позаздрити багато 20-річних дівчат.

Акторка приймала сонячні ванни, плавала у басейні і купалася під душем просто неба.

Нагадаємо, раніше Герлі у блакитному бікіні похизувалася спокусливим бюстом.

Читайте також: