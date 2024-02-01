В ангорових стрингах та унтах: Гейлі Бібер позувала під пальмою

Засновниця бренду косметики Rhode – 27-річна Гейлі Бібер – сама знімається у його рекламі та щодня ділиться промокадрами.

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На нових знімках вона з'явиался в ангоровому комплекті від бренду Кім Кардашян – Skims. На ній білий топ та стринги з довгими зав'язками. Образ зірки доповнюють хутряні білі унти та пов'язка на голові. Позує Гейлі під пальмою, прикрашеною гірляндами.

Гейлі Бібер / Фото: Instagram Гейлі Бібер

Нагадаємо, раніше для реклами бренду було запрошено південноафриканську топмодель і колишнього "янгола" Victoria's Secret — Кендіс Свейнпоул. Вона позувала в мікробікіні і з котячими вухами на голові.

Кендіс Свейнпоул / Фото: Instagram Кендіс Свейнпоул

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