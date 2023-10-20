В ансамблі з величезною чорною квіткою: 74-річна Вера Вонг з'явилася на червоній доріжці у сміливому луку

Вона обрала досить епатажне вбрання.

Модельєрка Вера Ванг взяла участь у благодійному галаконцерті Німецького центру донорства кісткового мозку, що відбувся у Нью-Йорку. Місією організації є боротьба з раком та захворюваннями крові.

Вера Вонг / Фото: Associated Press

Вера вийшла на червону доріжку галаевечора у чорному ансамблі, який складався з кроптопу та довгої прямої спідниці.

Образ 74-річна жінка доповнила високими рукавичками зі шкіри, невеликим клатчем, а макіяж на її обличчі практично був відсутній.

Вера Вонг / Фото: Associated Press

Головною прикрасою цього вбрання стала величезна квітка на топі, яка частково закривала і плече модельєрки. Саме тому вона уклала своє довге волосся на один бік.

Вера Вонг / Фото: Associated Press

А ось спина у вбрання була повністю відкритою.

Вера Вонг / Фото: Associated Press

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