В антрацитовому кейпі та ботфортах: ефектний образ Дженніфер Гранер

В антрацитовому кейпі та ботфортах: ефектний образ Дженніфер Гранер

Акторку не часто можна побачити на червоних доріжках при повному параді.

Учора, 8 грудня, у Лос-Анджелесі відбувся захід Women In Entertainment, який щорічно проводить видання The Hollywood Reporter.

Серед гостей було багато знаменитостей. Загальну увагу привернула поява Дженніфер Гарнер, яка, попри звичай, була одягнена дуже ефектно.

Актриса одягла сукню та кейп кольору антрацит та високі руді чоботи-панчохи. Вбрання було доповнене широким золотим кольє.

Дженніфер Гранер / Credits

Також серед гостей була помічена Дженна Д'юенн – 41-річна американська актриса, танцівниця, кінопродюсер та підприємець.

Дженна Дьюен / Getty Images

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