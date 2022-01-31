В апельсиновій мінісукні і на шпильках: учасниця "Холостяка-10" похизувалася стрункими ногами

Аліна Ляшук показала світлину із нової фотосесії.
Учасниця 10-го сезону шоу "Холостяк" – Аліна Ляшук – похизувалася в Instagram новим ефектним аутфітом. Дівчина постала на фото в обтислій короткій сукні апельсинового кольору з асиметричним низом.
Вбрання чудово підкреслило і її підтягнуту фігуру, і стрункі ноги.
Образ Ляшук доповнила зачіскою з красивими локонами, ніжним макіяжем і туфлями на шпильках.
"Знаходжуся на тій стадії свого життя, коли тримаюсь подалі від суперечок. Навіть, якщо ви скажете, що 1+1=5, Ви абсолютно праві, насолоджуйтеся", - написала Аліна під фото.
Нагадаємо, а учасниця "Холостяка-11" Розалі Номбре похизувалася стрункими ногами у срібній блискучій сукні з розрізом.
Читайте також: