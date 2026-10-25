В архівній леопардовій сукні і з накидкою: ефектна Кім Кардашян влаштувала фешнперформанс на червоній доріжці

Кім Кардашян / © Associated Press

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Кім Кардашян відвідала прем’єру серіалу «Все чесно» (All’s Fair), яка відбулася у межах 21-го Римського кінофестивалю в Італії.

Кім Кардашян / © Associated Press

Зірка реалітішоу влаштувала справжній фешнперформанс на червоній доріжці, з’явившись у спокусливому образі з анімалістичним принтом.

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Кім Кардашян / © Associated Press

Кім постала в леопардовій архівній сукні Yves Saint Laurent з колекції Haute Couture осінь-зима 1998 року. На ній було довге обтисле вбрання, яке підкреслило її пишні форми і тонку талію. Сукня мала корсетний ліф з відкритими плечима, глибоким декольте у формі серця та пікантною чорною шнурівкою спереду, яка простягалася від грудей до стегон і завершувалася декоративними китицями.

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Кім Кардашян / © Associated Press

Вбрання щільно облягало фігуру знаменитості, а донизу розширювалося, утворюючи силует «русалка».

Особливо ефектним доповненням образу стала напівпрозора леопардова накидка, яку Кардашян спочатку недбало накинула на плечі, а потім підняла над головою, немов каптур. Зірка також розправляла її руками, демонструючи фотографам драматичний образ у всій красі.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

До вбрання Кім підібрала чорні гостроносі туфлі на високих підборах.

Кім Кардашян / © Associated Press

Волосся вона зібрала у високий гладкий хвіст та зробила макіяж з довгими віями і нюдовою помадою.

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Нагадаємо, «Все чесно» — юридична драма, створена Раяном Мерфі. У центрі сюжету — команда успішних адвокаток, які спеціалізуються на розлученнях і залишають чоловічу юридичну фірму, щоб заснувати власну практику. У серіалі разом із Кардашян знялися Наомі Воттс, Сара Полсон, Гленн Клоуз, Нісі Неш-Беттс і Теяна Тейлор.

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