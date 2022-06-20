Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В асиметричній сукні і карамельних чоботах: Емілі Ратаковскі відвідала Тиждень моди у Мілані

Дата публікації
Перегляди
483
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В асиметричній сукні і карамельних чоботах: Емілі Ратаковскі відвідала Тиждень моди у Мілані

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Модель у стильному образі сходила на фешнпоказ.

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ бренду JW Anderson. Серед зіркових гостей була Емілі Ратаковскі.

Красуня була одягнена у чорну мінімалістичну сукню від цього бренду з асиметричним верхом і драпуванням.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Вбрання Емілі доповнила шкіряними карамельними чоботами і коричнево-білою сумочкою.

Ідеально рівне укладання і макіяж з акцентом на очах завершили лук Ратаковскі.

Нагадаємо, раніше тиждень тому папараці заскочили Емілі на вулицях Нью-Йорка із соняшниками в руці.

Читайте також:

Наступна публікація