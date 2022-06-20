В асиметричній сукні і карамельних чоботах: Емілі Ратаковскі відвідала Тиждень моди у Мілані

Модель у стильному образі сходила на фешнпоказ.
У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ бренду JW Anderson. Серед зіркових гостей була Емілі Ратаковскі.
Красуня була одягнена у чорну мінімалістичну сукню від цього бренду з асиметричним верхом і драпуванням.
Вбрання Емілі доповнила шкіряними карамельними чоботами і коричнево-білою сумочкою.
Ідеально рівне укладання і макіяж з акцентом на очах завершили лук Ратаковскі.
Нагадаємо, раніше тиждень тому папараці заскочили Емілі на вулицях Нью-Йорка із соняшниками в руці.
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