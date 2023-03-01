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В асемитричному міні з оголеним плечем: Зої Кравіц в образі total black прийшла на фешншоу Saint Laurent

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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В асемитричному міні з оголеним плечем: Зої Кравіц в образі total black прийшла на фешншоу Saint Laurent

Зої Кравіц / Фото: Getty Images

34-річна донька Ленні Кравіца у зухвалому вигляді з'явилася на фешнівенті.

Зої Кравіц відвідала показ бренду Saint Laurent сезону осінь-зима 2023-2024, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Акторка прийшла на шоу у всьому чорному. На ній була асиметрична мінісукня з одним довгим рукавом і оборками у зоні декольте, яку вона поєднала із щільними колготами з ефектом латексного блиску. Під вбранням був відсутній бюстгальтер.

Зої Кравіц / © Getty Images
Зої Кравіц / Фото: Getty Images

Лук Кравіц доповнила лакованими туфлями на шпильках і чорними сонцезахисними окулярами. Зої зробила зачіску з плетінням, макіяж із червоною помадою і прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками.

Нагадаємо, на фешншоу також завітала колишня перша леді Франції Карла Бруні. Вона підкреслила стрункі ноги напівпальтом з блискітками, яке вона затягла на талії поясом. 

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Дата публікації
Перегляди
1042
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