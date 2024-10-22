В асфальтному костюмі і яскравому светрі: прессекретарка Байдена на брифінгу

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні. Там вона продемонструвала новий діловий аутфіт.

Карін одягла костюм асфальтного відтінку, який складався із вкороченого жакета з рукавами три четверті і прямих штанів, а також жовтий в'язаний светр.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Лук Жан-П'єр доповнила об'ємним укладанням із кучерями, макіяжем із чорно-персиковими тінями і рожевою помадою, золотими сережками-кільцями з камінням і браслетами.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у червоно-білому джемпері-поло з короткими рукавами і срібними ґудзиками.

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