В асфальтному костюмі і яскравому светрі: прессекретарка Байдена на брифінгу

Карін Жан-П’єр розбавила свій діловий аутфіт жовтим светром.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні. Там вона продемонструвала новий діловий аутфіт.
Карін одягла костюм асфальтного відтінку, який складався із вкороченого жакета з рукавами три четверті і прямих штанів, а також жовтий в'язаний светр.
Лук Жан-П'єр доповнила об'ємним укладанням із кучерями, макіяжем із чорно-персиковими тінями і рожевою помадою, золотими сережками-кільцями з камінням і браслетами.
Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у червоно-білому джемпері-поло з короткими рукавами і срібними ґудзиками.
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