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- Шоу-бізнес
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В асфальтному светрі і зі зміїним клатчем: Ума Турман продемонструвала стильний осінній образ
Акторка показала, як носити затишний трикотаж із легкою спідницею.
Ума Турман відвідала галерею Falconeri у Нью-Йорку. Перед фотографами акторка постала у стриманому образі, у якому поєднала різні фактури.
Вона одягла асфальтний светр вільного крою з високою горловиною, спущеною лінією плечей і широкими манжетами. Його Ума скомбінувала з довгою чорною спідницею з атласним блиском та асиметричним нижнім краєм.
Лук Турман доповнила гостроносими темно-бордовими ботильйонами на підборах і великим пласким клатчем зі зміїним тисненням у схожому відтінку. Вуха вона прикрасила довгими сережками з камінням, а руки — лаконічним годинником із чорним ремінцем і золотим перстнем.
Акторка уклала волосся недбалими хвилями з проділом посередині і зробила макіяж з рожевими рум’янами і блідо-рожевим блиском на губах.
Нагадаємо, Ума Турман у сукні-смокінгу продемонструвала стрункі ноги на заході у Нью-Йорку.